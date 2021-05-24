ФСБ пресекла в Крыму схему легализации мигрантов через санатории

Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю раскрыли схему легализации иностранцев через местные санатории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там пояснили, что сотрудники санаториев оформляли поддельные приглашения на лечение, с помощью которых иностранные граждане въезжали на территорию России во время действия ограничений в связи пандемией коронавируса. Сведения о желающих въехать передавались в санатории посредниками, которые и направляли мигрантов в Крым.
Следственный отдел УФСБ
Ранее сообщалось, что в России появится специальный правовой режим для мигрантов — «Контролируемое пребывание». Он коснётся тех, кто не имеет права находиться в стране, но вынужден оставаться в силу сложившихся обстоятельств.