ФСБ пресекла в Крыму схему легализации мигрантов через санатории

https://static.news.ru/photo/7fa52378-bc95-11eb-a55f-96000091f725_660.jpg Фото: fsb.ru

Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю раскрыли схему легализации иностранцев через местные санатории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там пояснили, что сотрудники санаториев оформляли поддельные приглашения на лечение, с помощью которых иностранные граждане въезжали на территорию России во время действия ограничений в связи пандемией коронавируса. Сведения о желающих въехать передавались в санатории посредниками, которые и направляли мигрантов в Крым.

Следственный отдел УФСБ возбудил пять уголовных дел в отношении должностных лиц санаториев по статье об организации незаконной миграции с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Ещё столько же дел заведено в отношении посредников. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в России появится специальный правовой режим для мигрантов — «Контролируемое пребывание». Он коснётся тех, кто не имеет права находиться в стране, но вынужден оставаться в силу сложившихся обстоятельств.