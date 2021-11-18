В Кремле ответили на вопрос о сроках ревакцинации Путина

Президент России Владимир Путин сам сообщит о сроках проведения ревакцинации от коронавируса, когда примет соответствующее решение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сроки ревакцинации российского лидера зависят от рекомендаций медиков. Пока у Путина сохраняются высокие титры антител, передаёт РИА Новости.

Он сообщит об этом, когда (примет) решение, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

12 ноября пресс-секретарь Путина сообщил, что у президента по-прежнему сохраняются высокие титры антител к коронавирусу.

Путин привился двумя компонентами вакцины «Спутник V» 23 марта и 14 апреля. В сентябре 2021-го президент заявил, что в его окружении заразились COVID-19 «не один, не два, а несколько десятков человек». Он ушёл на самоизоляцию после контакта с одним из заболевших. Песков тогда назвал причиной вспышки COVID-19 отсутствие своевременной ревакцинации сотрудников.

Сам Песков в ноябре впервые вакцинировался от коронавируса, несмотря на высокие титры антител после перенесённого заболевания. Он выбрал препарат «Спутник Лайт». Пресс-секретарь главы государства отметил, что после вакцинации у него поднялась температура, но продержалась всего один день.