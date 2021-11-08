В Кремле прокомментировали публикацию о 650 «нуждающихся» чиновниках

Правом единовременной субсидии на приобретение жилого помещения могут воспользоваться только те чиновники, у которых нет другой возможности купить жильё. Обеспеченные же госслужащие не могут воспользоваться этой мерой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию о субсидии для 650 российских чиновников, которые имели дорогую недвижимость во время получения поддержки. Его слова приводит РИА Новости.

Песков уточнил , что не знаком с названным материалом, однако назвал неверной саму постановку вопроса. По его словам, программа помощи действительно существуют, однако ею пользуются лишь те чиновники, которые не обладают серьёзными финансовыми средствами.

Действительно, есть чиновники, которые обладают такими средствами, но <...> они просто не могут пользоваться такими программами поддержки, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что около 650 российских чиновников получили многомиллионные субсидии на приобретение жилья как «нуждающиеся». На деле у некоторых из них это были уже третьи, пятые и шестые квартиры. Среди известных госслужащих, воспользовавшихся субсидией, значатся министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель управляющего делами президента РФ Дмитрий Вербовой, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев и другие.