https://static.news.ru/photo/808f3e18-49d7-11ea-ad4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Идея закрепить защиту русского языка в Основном законе внесена на рассмотрение рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ.

Предложение выдвинул общественный совет при Министерстве культуры РФ. В его основу легли итоги внеочередного рабочего совещания, в котором принял участие заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко.

На встрече члены общественного совета рекомендовали дополнить текст преамбулы тремя поправками: «Сберегая культурное достояние и цивилизационную идентичность народа», «Защищая чистоту русского языка и языков народов России», «Имея главной целью осуществления власти народосбережение», — гласит сообщение на сайте Минкульта.

Член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров поддержал инициативу, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что предложение об определении понятия бога в российской Конституции не рассматривается рабочей группой по подготовке предложений о внесении правок в Основной закон.