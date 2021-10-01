В компании Джеффа Безоса пожаловались на «бесчеловечные» условия труда

Бывшие и нынешние сотрудники ракетной компании Blue Origin Джеффа Безоса пожаловались на сексизм и токсичность в отношении коллег, которые осмеливаются противоречить начальству. Кроме того, работники заявили о проблемах с безопасностью и плохих условиях труда. Об этом сообщается в анонимном письме персонала на сайте Lioness.

В письме, написанном 21 сотрудником Blue Origin и одним специалистом, покинувшем штат, содержатся обвинения в сексуальных домогательствах со стороны руководителей компании: авторы заявили, что боятся прямо выступить против самого богатого человека на планете, и охарактеризовали опыт в компании как «бесчеловечный». Так, они обвинили одного из бывших топ-менеджеров по персоналу в снисходительном и унизительном отношении к женщинам, Он называл их «девочками», «куколками» или «милочками» и расспрашивая о личной жизни.

Авторы письма также пожаловались на нехватку персонала, ставшую одной из причин проблем с безопасностью космического корабля New Shepard, на котором в июле в космос отправили Безоса и ещё трёх пассажиров. Они обвинили руководителей в явной предвзятости в отношении женщин и замалчивании проблем, связанных с полётом на New Shepard. Сотрудниц, указывавших на это, унижали, а одну из руководительниц буквально выгнали из здания спустя пять минут после увольнения. При этом негласно поощрялась тактика, заставлявшая сотрудников работать на пределе возможностей, а запросы руководителей и специалистов о дополнительных инженерах, персонале или расходах часто отклонялись. А в 2019 году руководство Blue Origin потребовало от сотрудников подписать новые контракты, один из пунктов которых прямо запрещает им когда-либо говорить что-либо, способное нанести вред репутации компании.

Единственным автором письма, выступившим открыто, стала бывшая глава кадровой службы компании Александра Абрамс, уволенная в 2019 году. После публикации письма Blue Origin заявила, что Абрамс была уволена после неоднократных предупреждений о проблемах, связанных с федеральными правилами экспортного контроля, хотя сама бывшая сотрудница утверждает, что не получала никаких предупреждений. Компания также оспорила обвинения в токсичности и проблемах в сфере безопасности, назвав New Shepard самым безопасным космическим аппаратом из когда-либо спроектированных и построенных.

Blue Origin не терпит дискриминации или притеснений любого рода. Мы предоставляем сотрудникам множество возможностей, включая круглосуточную анонимную горячую линию, и будем оперативно расследовать любые новые жалобы о некорректном поведении, — подчеркнул представитель фирмы.

Ранее сотрудница Apple была уволена после того, как публично заявила о домогательствах и слежке за работниками компании, тотальном контроле и нарушениях конфиденциальности. Её отправили в отпуск на время расследования, а после её возвращения на работу сообщили, что хотели бы обсудить «деликатные» вопросы интеллектуальной собственности. После того, как сотрудница выразила желание переслать информацию в Национальное управление по трудовым отношениям, она получила электронное письмо о прекращении работы в компании под предлогом разглашения данных.