Экс-генерал КГБ опроверг возможность определить прослушку телефона

https://static.news.ru/photo/27f5bca0-a64d-11ea-90d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Способов понять, что твой телефон находится на прослушке, не существует. Об этом заявил бывший заместитель председателя КГБ генерал-майор Николай Шам. Он уверен, что современную прослушку вычислить невозможно.

Современная техника такая, что эти попытки вычислить прослушку ерунда просто. Современная техника позволяет что угодно делать — купить аппаратуру, поставить, контролировать, — цитирует его издание argumenti.ru.

Шам добавил, что подобные вопросы регулируются ведомственными актами и находятся в компетенции спецслужб. Однако он не исключил, что этим сейчас активно пользуются и мошенники.

Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал несколько признаков того, что телефон находится на прослушке. По его словам, в первую очередь об этом говорит наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые не устанавливал пользователь.

Человека также должна насторожить ситуация, когда смартфон внезапно начинает «жить своей жизнью»: включаться-выключаться, перегреваться, писал NEWS.ru.