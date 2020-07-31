В Карелии органы опеки отдали малыша приёмной семье против воли отца

https://static.news.ru/photo/e41fe328-d335-11ea-91c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Органы опеки города Петрозаводска отдали восьмимесячного ребёнка в приёмную семью в то время, пока его отец и бабушка пытались преодолеть бюрократические препоны и забрать малыша из детского дома. В социальных службах утверждают, что не смогли найти родственников мальчика, а отцовство мужчины якобы и вовсе не доказано. Однако пострадавшая сторона уверяет: это отговорки.

Эта история началась в январе 2020 года, когда мать новорождённого Богдана была задержана по подозрению в мелкой краже. Находившегося с ней малыша отправили в инфекционную больницу. Однако после того, как женщину отпустили, она не стала забирать его. На звонки бывшего мужа и свекрови женщина не отвечала. Тогда обеспокоенные родственники начали её поиски, пишет «Ридус».

Некоторое время спустя они узнали, где находится ребёнок, стали навещать малыша, приносить ему необходимые вещи и готовились к тому, чтобы забрать ребёнка домой. Тем более, что они уже воспитывали его старшего брата — трёхлетнего Максима, который проживал вместе с ними.

Однако вскоре Богдана отправили в дом ребёнка, а семье запретили видеться с ним.

Когда ребёнок оказался в детском доме, социальный работник настаивала на том, чтобы брат (отец Богдана — NEWS.ru) сперва сделал экспертизу ДНК. Потому что когда нашли мамашу нашу, она утверждала, что она забеременела от другого мужчины. Но это как бабка на базаре сказала: они в тот момент были в браке, — рассказала тётя Богдана Надежда Лейтер.

В детском саду, в который ходит старший брат Богдана, их папу и бабушку характеризуют как приветливых, доброжелательных, вежливых людей. Отец мальчиков Алексей Шевченко работает продавцом-кассиром в супермаркете. Ему 29 лет. Он утверждает, что хочет воспитывать обоих сыновей, тем более, ему согласны помогать бабушка и дедушка Максима и Богдана.

Социальные работники утверждают, что отец малыша не открывал им дверь и не отвечал на звонки. Однако тот уверяет, что сотрудники дома ребёнка дозвонились до него и уговаривали отказаться от сына.

Органы опеки на связь не выходили, а из дома ребёнка мне звонила руководитель. <...> И она сказала: «Зачем вам алименты платить? У вас и так старший ребёнок». А я скучаю по Богдану, — рассказал Шевченко.

По его словам, глава дома ребенка посоветовала сделать тест на отцовство, который по её мнению, точно докажет, что он не является отцом. Однако мужчина возмущён этим, ведь по документам именно он записан как отец.

Как уточняет тётя Богдана, соцработник уверяла, что на сбор документов есть три месяца и всё реально успеть. Однако разбирательства пришлись на период пандемии, когда были введены жёсткие ограничения и закрыты множество организаций.

Не успели отнести документы в суд, как на следующий день нам уже позвонили из Волгограда и сообщили, что ребёнок уже там. Естественно, все ходатайства из суда брат забрал, потому что какой уже смысл экспертизы ДНК, если ребёнка отдали под опеку? — рассказала Лейтер.

Уже потом, добавила она, адвокат объяснил им, что никакая экспертиза была не нужна, а родственников Богдана ввели в заблуждение. Оказалось, что мужчина достаточно было просто прийти в детский дом и забрать сына.

По словам членов семьи, органы опеки, не имея ни одного отказа от прав на воспитание ребёнка ни от матери, ни от отца, ни от бабушки с дедушкой, всё равно внесли Богдана в список отказников, после чего ему и была найдена приёмная семья.

Однако в органах опеки настаивают, что семья Богдана в его судьбе заинтересована не была, а сведения о других родственниках у специалистов отсутствовали. Якобы поэтому и было принято решение признать малыша оставленным без попечения родителей.

Однако юристы указывают на прямое нарушение семейного кодекса. Органы опеки и сотрудники дома ребёнка были обязаны предпринять шаги, чтобы установить кроме матери других родственников. Помимо этого, им следовало получить у всех письменное подтверждение об отказе от воспитания.

Сейчас они на соответствующие обращения отвечают, что они якобы не смогли установить местонахождение отца и других родственников. Но <...> адрес прописки и адрес фактического проживания отца ребёнка совпадает, то есть найти его не представляло труда, — убеждён адвокат семьи Артём Черкасов.

Он утверждает, что было нарушено право Богдана на воспитание в родной семье. Кроме того, по словам защитника, прокурорская проверка выявила нарушения по передаче мальчика в приёмную семью.

Черкасов с осторожностью выразил надежду, что к концу августа Богдан вернётся к отцу.

Сейчас семья Богдана продолжает борьбу, рассылая письма в органы опеки Петрозаводска и Волгограда, а также пишут уполномоченному по правам ребёнка в Карелии. Кроме того, они обратились в Следственный комитет и организовали в Интернете сбор подписей под петицией по борьбе с нарушением прав малыша.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минпросвещения назвали регионы, где дети чаще всего остаются без родителей. За четыре года в России было более 200 тысяч таких случаев.