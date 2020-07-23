В России за несколько лет сократилось количество детей, которые остались без попечения родителей. Тем не менее в ряде регионов ситуация и сейчас остаётся острой. Как правило, речь идёт не о сиротах, а о детях, которых принудительно забрали из неблагополучных семей. Какие из них находятся в группе риска и как такое расставание с родителями ломает психику ребёнка, выяснял NEWS.ru.

Чаще всего дети остаются без попечения родителей в Красноярском крае (1835 человек), Кемеровской (1741) и Свердловской (1717) областях. За ними следуют Иркутская (1597) и Московская (1577) области. С такими данными Минпросвещения за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что в Москве показатель составил 1220 детей, в Санкт-Петербурге — 855.

При этом наименьшие цифры зафиксированы в Ненецком автономном округе (24), Магаданской области (47), Калмыкии (52), Севастополе (77) и Чукотском автономном округе (78).

В целом за последние годы дети стали реже оставаться без попечения родителей. Так, в 2019-м произошло 47 640 таких случаев, тогда как в 2018-м — 49 106, а в 2016-м — 58 716.

Всего за прошедшие четыре года в стране более 205 тысяч детей оказались разлучены с родителями.

В настоящее время институт семьи переживает глубокий кризис. При этом около 80% оставшихся без родителей детей — это так называемые социальные сироты, рассказала NEWS.ru председатель Национального родительского комитета, член комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По её словам, таких детей могут забрать из семьи по ряду причин. Например, если квартира непригодна для проживания, ребёнок нарушает закон, ведёт асоциальный образ жизни или же имеет проблемы со здоровьем из-за невнимания со стороны родителей. Все эти факторы свидетельствуют о том, что взрослые не занимаются воспитанием своего чада.

Вместе с тем решающую роль часто играет и финансовая обеспеченность взрослых. Если они снимали жильё и потеряли работу, то впоследствии фактически оказываются на улице. Подобная ситуация также может быть причиной принудительного расставания с ребёнком.

На такие случаи обращают внимание органы опеки. В частности, если к ним поступает информация от врачей, правоохранителей или учителей, свидетельствующая о нахождении ребёнка без присмотра или в трудной жизненной ситуации. Однако порой изъять несовершеннолетнего могут и незаконно.

Бывают перекосы, когда родители благонадёжные, но бедные. Или, допустим, в семье отключили электричество за неуплату. На этом основании могут отобрать ребёнка. Но это абсолютно незаконные решения. Потому что у нас предусмотрено законом, что детей нужно отбирать только в случае, когда дальнейшее пребывание в семье опасно для жизни и здоровья. Очень часто многодетные семьи таким образом оказываются под ударом. И вместо того чтобы помогать и поддерживать их, недобросовестные и некомпетентные сотрудники органов опеки принимают решение изъять ребёнка. Нужно менять законодательство, потому что они практически никакой ответственности за это не несут — неправомерное вмешательство в семью. Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета председатель Национального родительского комитета

Бывает и так, что детей получается вернуть обратно в семью, добавила Волынец. Если ребёнка отобрали законно, то для этого родители должны устранить причины, из-за которых сына или дочь изъяли. При неправомерном решении властей невиновность придётся доказывать с помощью адвокатов.

По словам Волынец, лидерство отдельных регионов по показателю обусловлено тем, что в них наблюдается тяжёлая социально-экономическая ситуация, включая уровень заболеваемости наркоманией и алкоголизмом.

В Московской области картина несколько иная: там часто снимают жильё те, кто приезжает из других субъектов на заработки. Как правило, пока родители находятся на работе, дети остаются без присмотра. Кроме того, их не берут в областные детские сады из-за отсутствия прописки, пояснила Волынец.

Сокращение числа оставшихся без попечения родителей несовершеннолетних частично связано с тем, что в стране наблюдается демографический кризис и детей в целом становится меньше, заключила общественница.

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Нередко дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей попадают на воспитание в профильные организации. По информации Минпросвещения за прошлый год, в таких учреждениях воспитываются 35 285 детей. Причём больше всего — в Кемеровской (2019), Самарской (1476) и Челябинской (1394) областях. Замыкают пятёрку Красноярский край (1350) и Тульская область (1288).

За последние годы число воспитанников таких организаций почти не изменилось: в 2016 году их было 37 742.

Лишённые детства

Когда ребёнка забирают из семьи, ему наносят серьёзнейшую психологическую травму. У него практически полностью меняется представление об окружающем мире и о самом себе, отметила в беседе с NEWS.ru детский психолог, доцент факультета психологии СПбГУ Оксана Защиринская.

Потому что его изымают неожиданно, без хорошей психологической подготовки. Это то потрясение, которое, вполне возможно, ребёнок забудет, но оно отразится на всей его последующей жизни. Потому что исчезнет ощущение надёжности окружающего мира. Потом, взрослея, он будет возвращаться к мысли о том, что всегда в жизни могут вдруг возникнуть такие ситуации, когда его лишат опоры, поддержки, поступят с ним неожиданным насильственным образом. Этот страх и недоверие закрепляются, сохраняются и будут потом проявляться. Оксана Защиринская детский психолог, доктор психологических наук детский психолог, доктор психологических наук

Последствия полученной детской травмы в полной мере исправить невозможно, заключила эксперт. Страх всё равно будет появляться, если возникнут ситуации-триггеры — что-либо напоминающее о неожиданных изменениях.