В Ингушетии вынесен приговор по делу об обрезании 9-летней девочки

Суд в Ингушетии вынес приговор детскому гинекологу, которая в 2019 году провела калечащую операцию девятилетней девочке. Врач оштрафована на 30 тысяч рублей и освобождена от наказания в связи с истечением срока давности, сообщает «Коммерсант».

Девочке в 2019 году по требованию отца провели так называемое обрезание. Операция проводилась в частной клинике «Айболит», за неё отец ребёнка заплатил две тысячи рублей.

Вечером 28 января 2022 года мировой судья судебного участка № 15 Республики Ингушетия И. З. Даурбеков вынес приговор Нальгиевой И., детскому гинекологу, которая за 2 тыс. руб. провела калечащую операцию на 9-летней девочке в июне 2019 года, — приводит издание выдержку из решения суда.

Адвокат потерпевшей стороны по факту проведения калечащей операции требовал привлечь врача к уголовной ответственности по статьям за причинение вреда здоровью, иные действия сексуального характера, а также оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Юрист ссылался на то, что у девочки было диагностировано психическое расстройство, возникшее вследствие операции. Также адвокат требовал привлечь к ответственности руководство клиники. Однако суд не согласился с доводами защиты потерпевшей.

Согласно общепризнанным международным стандартам, калечащие операции на женских половых органах могут обернуться крайне негативными последствиями для репродуктивного, психологического и сексуального здоровья женщин. Подобные операции ООН и ВОЗ неоднократно называли нарушением права на здоровье и свободу от пыток. В августе 2016 года ВОЗ и ООН поддержал российский Минздрав.

Ранее сообщалось, что врача-неонатолога перинатального центра Калининграда Элину Сушкевич обвиняют в убийстве младенца в роддоме. По мнению следствия, Сушкевич в паре с и. о. главврача убила недоношенного младенца, считая его нежизнеспособным, и попыталась это скрыть.