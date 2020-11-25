В Госдуму внесли законопроект о новом порядке выплаты больничных

https://static.news.ru/photo/584dcc10-2f20-11eb-9cb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект о начислении россиянам выплат больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС). Механизм «прямых выплат» будет гарантировать оплату независимо от финансового положения работодателя.

Ранее был реализован пилотный проект «Прямые выплаты», предусматривающий назначение и выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию непосредственно территориальными органами Фонда, а также уплату страхователями страховых взносов в Фонд в полном объёме. Главная цель пилотного проекта была достигнута, — цитирует РИА Новости пояснения к проекту закона.

Законопроект предусматривает минимизацию участия страхователя в процессе назначения и выплат страхового обеспечения, средства будут рассчитываться путём электронного обмена сведениями между страхователями, медорганизациями, внебюджетнымаи фондами, медико-социальными экспертизами и другими ведомствами.

Проект федерального закона также определяет ответственность страхователя за отказ в представлении или непредставление в установленный срок сведений и документов, необходимых для осуществления контроля.

Как писал NEWS.ru, с 2022 года россияне будут получать выплаты по больничным листам, а также в связи с родами и беременностью без оформления дополнительных заявлений. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина. Выплаты будут перечисляться людям напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя. Кроме того, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически. По его словам, это снизит объём «бумажной» работы на предприятиях и ускорит выдачу денег работниками. При этом процесс получения сведений для назначения пособий будет проходить в электронном виде, что поможет сберечь время и силы.