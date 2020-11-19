В России вводят новый порядок выплат по больничным

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С 2022 года россияне будут получать выплаты по больничным листам, а также в связи с родами и беременностью без оформления дополнительных заявлений. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Выплаты будут перечисляться людям напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя. С 2022 года эту практику распространим на всю Россию. Кроме того, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически, — цитирует ТАСС премьера.

По его словам, это снизит объём «бумажной» работы на предприятиях и ускорит выдачу денег работниками. При этом процесс получения сведений для назначения пособий будет проходить в электронном виде, что поможет сберечь время и силы.

Как писал NEWS.ru, живущие в Московской области люди в возрасте от 65 лет смогут получить листок нетрудоспособности, не выходя из дома и не посещая медицинскую организацию. Соответствующее постановление подписал подмосковный губернатор Андрей Воробьёв.

Ранее стало известно, что работающим россиянам в возрасте старше 65 лет в период пандемии было выдано около полутора миллионов больничных листов. Общая сумма выплат по ним составляет более 16 млрд рублей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Он пояснил, что в целях обеспечения самоизоляции для пожилых россиян был введён упрощённый порядок оформления больничных. Это производилось дистанционно и сразу на двухнедельный срок. Граждане получали оплату больничного до его закрытия, а соответствующие сведения в Фонд социального страхования передавались работодателями.