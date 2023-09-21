В Госдуме заявили о многочисленных проблемах в добровольческих корпусах РФ Депутат Соболев заявил о многочисленных проблемах в добровольческих корпусах РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В добровольческих корпусах России есть много проблем, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, добровольцы должны стать полноценными военнослужащими российской армии со всеми льготами и привилегиями.

Сейчас в добровольческих корпусах есть много проблем, им даже звания присваивают через военкоматы <...> Они же должны стать военнослужащими, со всеми предписанными льготами, чтобы их добровольческий дух не был утерян, они должны быть привилегироваными, даже если их статус добровольцев сохранится в будущем, — сказал Соболев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме и Совете Федерации подготовили пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Инициативы предполагают распространение на силовое ведомство всех тех полномочий и механизмов, которые сегодня установлены законами для Министерства обороны.

По мнению главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, предложение обусловлено активным участием Росгвардии в военной операции на Украине и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны.

Документом предполагается, что добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента России.