В Госдуме захотели разрешить использовать маткапитал для лечения детей

В «Единой России» работают над законопроектом, который позволит использовать материнский капитал на лечение или реабилитацию ребёнка, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Ранее с таким предложением к властям обратилась основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

У нас в группе по работе над законопроектами семьи, материнства и детства от «Единой России» есть такой законопроект, который позволит разрешать использовать материнский капитал на лечение или реабилитацию ребёнка, если с ним случилась какая-то сложная ситуация, — сказала Буцкая.

Она напомнила, что лечение детей покрывает полис ОМС, но иногда бывают такие случаи, когда инвалидность ребёнка ещё не получена либо когда ему нужно поставить слуховой аппарат и ждать несколько месяцев нет времени, именно поэтому разрабатывается соответствующий законопроект.

Предложение Волынец нам в плюс в рамках законопроектов «Единой России», чтобы помощь приходила конкретно к человеку, чтобы в его жизненной ситуации можно было дать ему то, что нужно, и в том объёме, в котором нужно, — сообщила депутат.

По её словам, разрабатываемый законопроект находится в стадии «нулевого чтения».

Это ещё не готовый законопроект, это предложение, которое уже оформлено в качестве законопроекта. Мы его делаем таким, чтобы он был только на помощь ребёнку и при этом он не рисковал теми деньгами, которые есть в маткапитале, — заявила первый зампред комитета Госдумы.

Ранее Волынец предложила наделить одного из членов семьи возможностью использовать средства маткапитала на дорогостоящее лечение ребёнка, выходящее за рамки ОМС. Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане объяснила свою инициативу обращениями, которые получает аппарат уполномоченного в регионе. Также она выступает против изъятия за долги приобретённой недвижимости, купленной на средства материнского капитала.