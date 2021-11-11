В Госдуме выступили против запрета упоминать национальность преступников

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв считает, что, когда в России преступление совершают иностранцы, легальные или нелегальные мигранты, об этом нельзя умалчивать. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что надо информировать общество о таких фактах, включая в сообщения данные о национальности и гражданстве преступников.

Депутат считает, что необходимо вместе искать оптимальные решения комплексной и сложной проблемы этнокриминала.

Ведь от него страдают и русские, и чеченские, и все остальные граждане РФ вне зависимости от национального происхождения. Европейская псевдотолерантность не поможет. Мы должны открыто и честно смотреть навстречу всем вызовам и угрозам! — сказал Журавлёв.

Ранее парламент Чечни принял решение внести поправки в закон о СМИ России. Власти региона внесут в Госдуму предложение о запрете на упоминания национальности преступников. Автором проекта является председатель чеченского парламента Магомед Даудов. В законодательном органе региона считают, что распространение сведений о национальности преступника формирует негативное отношение к определённой этнической, конфессиональной группe или отдельным лицам как членам этой группы, подстрекает к ограничению их прав или к насильственным действиям против них.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал публикацию главреда RT Маргариты Симоньян о выходцах с Кавказа после резонансного инцидента с нападением на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве.