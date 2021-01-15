В Госдуме выступили против принудительной вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/67e4665c-5824-11eb-8226-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Eckel via imago-images.de/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса для представителей контактных профессий.

По словам депутата, людям нужно разъяснять пользу прививки, но не навязывать её, потому что это может привести к социальной и политической напряжённости.

Вернулся из Смоленской области, где многие граждане выражали обеспокоенность тем, что их понуждают вакцинироваться. Вот понуждать не надо. Нужно разъяснять, объяснять и склонять к добровольному действию, — цитирует РИА Новости Нилова.

Парламентарий пояснил, что законодательство в настоящее время позволяет включать в трудовой контракт подобные требования. Однако такое решение может вызвать негативные последствия, добавил он.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пункт о вакцинации необходимо включить в трудовой договор. По его словам, это стоит сделать в первую очередь для таких профессий, как преподаватель вуза. Жемчугов подсчитал, что у преподавателя, например, шесть групп студентов по 30 человек, значит, он в контакте с 180 учащимися.

Специалист также отметил, что нет проблем, если кто-то хочет переболеть самостоятельно, «пусть переболеет», поскольку у нас вакцинация является добровольной. Он привёл пример с Борисом Грачевским. По мнению Жемчугова, если бы тот провакцинировался, он был бы сейчас жив.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» (от центра Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в лабораториях «Вектора»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН, писал NEWS.ru.