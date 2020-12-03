В Госдуме рассказали о способе удешевления ОСАГО

https://static.news.ru/photo/f11b36e6-35f9-11eb-961b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение стоимости страховых продуктов, включая полисы ОСАГО, возможно благодаря автоматизированной информационной системе страхования. Как заявил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такая система поспособствует прозрачности рынка.

В отличие от действующей системы она будет всеобъемлющей. Центробанк готов взяться за этот вопрос и, насколько я понимаю, даже профинансировать разработку. Это, в частности, позволит снять нагрузку со страховых компаний. Поскольку, будем честными, им не всегда интересно тратиться на модернизацию. ЦБ, как регулятор, хотел бы видеть систему, в которой можно проконтролировать выдачу любого страхового полиса, заключение любого договора по разным направлениям, — приводит слова Аксакова «Парламентская газета».

Парламентарий отмечает, что россияне смогут пользоваться системой, получая информацию, которая касается только их самих. Аксаков допустил создание интернет-портала, где будет размещена информация по страховым продуктам всех российских страховых компаний. Там же будет возможно эти продукты приобрести.

По мнению автора законопроекта, это позволит потребителю выбирать наиболее удобные для него инструменты по соотношению цена — качество. В свою очередь страховщикам будет доступна полная информация о клиентах и их история.

Аксаков отметил, что на данный момент существует несколько систем хранения информации по отдельным видам страхования. По его словам, после введения новой информационной системы услуги страховщиков не подорожают.

Что касается тарифов, их должен определять комитет пользователей, состоящий из представителей страхового сообщества, — такой орган предполагается создать. В него войдут представители благонадёжных компаний, имеющие положительную репутацию и высокую квалификацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мобильное приложение «Помощник ОСАГО» заработало на всей территории страны. Оно позволяет сократить время оформления ДТП до 15 минут.