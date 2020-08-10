В Госдуме рассказали о северных надбавках при удалённой работе

https://static.news.ru/photo/94d269b0-db0c-11ea-abd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aaron Lavinsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рассчитывать на северные надбавки при удалённой работе смогут жители России, работающие в регионах, где предусмотрены подобные выплаты, заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник.

Я считаю, что северные надбавки людям платят за их тяжёлый труд. Именно в условиях севера. А если человек будет работать, например, из Москвы удалённо, то ни о каких надбавках не может идти речи. Даже если он работает на фирму, зарегистрированную на севере. Тут надо разбираться в каждом конкретном случае. Если человек живёт и работает на Чукотке, то и надбавки ему положены, даже при дистанционной работе, — рассказал Мельник в беседе с «Москвой 24».

По его словам, окончательное решение по данному вопросу пока не принято. Так, рабочая группа, готовящая ко второму чтению законопроект об удалённой занятости, рассматривает вопрос о распространении северных надбавок на сотрудников, трудящихся дистанционно.

По России размер надбавок разнится в зависимости от территории и рассчитывается согласно районному коэффициенту, от 15 до 100% от зарплаты.

Максимальные надбавки планируется начислять тем, кто трудится в Чукотском автономном округе, отдельных районах Республики Саха — на островах Северного Ледовитого океана и его морей, Курильских и Командорских островах. Также обсуждается возможность начисления доплат за стаж работы на Севере (в пределах 10-100% от зарплаты в зависимости от местности и периода).

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