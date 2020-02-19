На рассмотрение Госдумы внесён проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Документ уже появился в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента. Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов. По его мнению, Акт об амнистии должен распространяться на заключённых, попавших в тюрьму впервые за преступление небольшой и средней тяжести.
В первую очередь под амнистию могут попасть лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества, в частности, в Афганистане и других государствах,
Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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