https://static.news.ru/photo/454c5b62-5321-11ea-8156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На рассмотрение Госдумы внесён проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Документ уже появился в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента. Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов. По его мнению, Акт об амнистии должен распространяться на заключённых, попавших в тюрьму впервые за преступление небольшой и средней тяжести.

В первую очередь под амнистию могут попасть лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества, в частности, в Афганистане и других государствах, передаёт «Интерфакс». Также Акт может затронуть тех, кто принимал участие в выполнении задач во время конфликта в Чечне и антитеррористических операций на Северном Кавказе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.