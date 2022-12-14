В Госдуме попросили МЧС возобновить проверки бизнеса из-за частых пожаров

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Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился к главе МЧС Александру Куренкову с предложением возобновить регулярные проверки бизнеса на предмет пожарной безопасности из-за частых пожаров в стране. В последнее время в России горят огромные бизнес-объекты, в которых не было проверок МЧС, приводят слова парламентария «Известия».

Проверок, отметил Выборный, не было ни плановых, на которые сейчас наложен мораторий, ни внеплановых, которые могли бы быть проведены по жалобам людей.

Практически везде причина [возгорания кроется] в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность, — считает депутат.

Мораторий на проведение проверок бизнеса был введен в марте этого года. Такие проверки сохранены только для небольшого закрытого перечня объектов по санитарно-эпидемиологическому, ветеринарному, пожарному контролю и в области промышленной безопасности.

Анатолий Выборный отметил, что запрет на проведение проверок должен был избавить бизнес от излишней нагрузки, что позволило бы компаниям быстрее восстановиться от санкционных потрясений и не отвлекаться на нагрузки. Но в итоге выходит так, что несоблюдение правил пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью большого числа людей.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что все крупные торговые центры России следует проверить после серии пожаров в Москве и Подмосковье. В этом случае вопрос стоит не о запрете эксплуатации зданий или приостановлении деятельности бизнеса, а о том, чтобы помещения и граждане были защищены.