В Госдуме ответили Трояновой, сравнившей Россию с «изнасилованной бабой» Депутат ГД Шолохов призвал наказать актрису Троянову за оскорбление России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении актрисы Яны Трояновой стоит провести проверку и признать ее иностранным агентом, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, за дискредитацию российских войск на звезду сериала «Ольга» могут также завести уголовное дело.

Проверку при наличии доказательств дискредитации российских войск или разжигания ненависти можно провести не только по поводу Яны Трояновой, но и любого другого артиста, человека. И если гражданин окажется не таким уж гражданином, есть все законодательные основания, чтобы признать его иноагентом. При других обстоятельствах, например поддержке терроризма, могут и уголовное дело завести. Конечно, такого рода проверки проводить нужно, — рассказал Шолохов.

Парламентарий заявил, что есть две причины, по которым артисты оскорбительно высказываются в адрес России. На его взгляд, Троянова пыталась получить преференции в странах Европы или просто озлобилась на страну из-за плохого заработка.

На мой взгляд, есть две причины, почему артисты начинают делать такие высказывания. Одна — когда человек пытается достичь каких-то бонусов на стороне. То есть она думает, что, высказываясь таким образом, получит преференции в странах Европы. Я лично сильно сомневаюсь, что Троянова интересует кого-то где-то, помимо России, она-то и у нас не является звездой номер один. И вторая причина — когда человек озлобился. Люди перестают зарабатывать, и им кажется, что их гениальность плохо оплачивается, поэтому они начинают на эмоциях делать подобные заявления, — пояснил Шолохов.

Ранее стало известно, что российской актрисе Яне Трояновой, известной по сериалу «Ольга», может грозить до пяти лет тюрьмы. Причиной для разбирательств может стать интервью артистки украинскому YouTube-каналу, в котором она нелестно отзывалась о России и ее жителях.