В Госдуме оценили обвинения США по поводу российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/510720e0-0a0f-11eb-bf20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил слова директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Россия, Китай и Иран хотят помешать разработке американской вакцины от коронавируса.

По мнению депутата, данное заявление — способ прикрыть собственные неудачи в разработке препарата, который необходим всему миру и особенно Соединённым Штатам.

Поскольку там максимальное число заболевших и ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днём, — пояснил он.

Морозов отметил, что такой подход и подобные заявления делают США слабыми и являются совершенно неконструктивными, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать его стране получить вакцину от коронавируса. При этом он не привёл каких-либо доказательств в пользу своих слов. Однако добавил, что тактика действий Москвы изменилась с 2016 года, когда возник скандал о «российском вмешательстве».