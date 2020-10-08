В Госдуме оценили обвинения США по поводу российской вакцины от COVID-19

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил слова директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что Россия, Китай и Иран хотят помешать разработке американской вакцины от коронавируса.
По мнению депутата, данное заявление — способ прикрыть собственные неудачи в разработке препарата, который необходим всему миру и особенно Соединённым Штатам.
Поскольку там максимальное число заболевших и ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днём, — пояснил он.
Морозов отметил, что такой подход и подобные заявления делают США слабыми и являются совершенно неконструктивными,
Как писал NEWS.ru, ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать его стране получить вакцину от коронавируса. При этом он не привёл каких-либо доказательств в пользу своих слов. Однако добавил, что тактика действий Москвы изменилась с 2016 года, когда возник скандал о «российском вмешательстве».
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