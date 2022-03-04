В Госдуме назвали альтернативу сервису Booking в России

Депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил, что в приостановке работы сервиса бронирования Booking.com в России нет ничего серьёзного. По его словам, сервис потерял масштабный рынок, вернуть который получится не скоро.

Давно пора дать дорогу нашим отечественным сервисам и поддержать их сейчас, чтобы когда иностранные компании захотят вернуться обратно, мест уже свободных не было на туристическом рынке, — сказал Черняк.

По его словам, о востребованности и популярности отечественных сервисов в условиях ограничений свидетельствует пример Крыма, который «восемь лет работал с периодическими отключениями со стороны Booking, и никто не разорился».

Ранее сайт сервиса бронирования Bookiing.com ограничил свою работу в России. Ресурс больше не позволяет искать и бронировать объекты внутри страны. При этом на заграничные объекты никакие ограничения не распространяются, за границей бронирование отелей также по-прежнему доступно.

До этого гендиректор сервиса аренды жилья Airbnb Брайан Чески объявил в своём Twitter-аккаунте о приостановке деятельности в России и Белоруссии. Перед этим он допускал, что большую часть бизнеса придётся свернуть, поскольку санкции Запада повлияют на способность площадки работать на территории этих двух стран. В первую очередь речь идёт о невозможности производить оплату.