В ГД внесли законопроекты с санкциями за призывы по отчуждению территорий

https://static.news.ru/photo/526990b6-c67c-11ea-9232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в ГД законопроекты, включающий санкции за призывы и действия по отчуждению территорий России.

По данным пресс-службы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, изменения предлагается внести в УК РФ, статью 31 УПК РФ и КоАП.

Соответствующий запрет закреплён в статье 67 обновлённой конституции. В обеспечение этой нормы предлагается внести изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также кодекс РФ об административных правонарушениях, — уточнили в комитете.

Там также отметили, что законопроекты получили положительные отзывы правительства и Верховного суда, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Госдума поддержала в первом чтении законопроект, согласно которому нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части её территории, приравнивается к экстремизму. Инициативу подготовили депутат ГД Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас в рамках реализации принятых поправок в Конституцию. Авторы предлагают уточнить понятие экстремистской деятельности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что администрация главы государства пока что не сформировала свою точку зрения по законопроекту, который предлагает приравнять отчуждение территорий России к экстремизму и ввести за это уголовную ответственность.