https://static.news.ru/photo/7b879864-517c-11ea-9327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарёв заявил, что данные об увольнении некоторых полицейских и сотрудников Росгвардии за превышение полномочий во время разгона летних акций протеста, не являются точными.

Я нахожусь в постоянном контакте с руководством МВД и Росгвардии и по имеющимся у меня данным, такие сообщения, как минимум, не точны, — цитирует Пискарёва «Интерфакс».

Депутат пояснил, что у него нет информации об уволенных за превышение полномочий после разбора летних событий силовиков.

Сотрудники правоохранительных органов действовали в рамках закона в соответствии со сложившейся ситуацией, — пояснил глава думского комитета.

Летом 2019 года в Москве прошла волна несогласованных акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 27 июля и 3 августа во время митингов были проведены массовые задержания. Также участников акций задерживали после согласованного митинга 10 августа.

Как писал NEWS.ru, в понедельник глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в разговоре с журналистами заявил, что сотрудники МВД и Росгвардии, которые превышали свои полномочия во время работы на акциях протеста, были наказаны.