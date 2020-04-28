В Филатовской больнице назвали число пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b56dfe1a-892b-11ea-b3b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городской клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова на лечении находятся 997 человек с подтвержденным COVID-19, общее число пациентов составляет 1597.

Об этом сообщил главврач медучреждения Валерий Вечорко в своём Facebook. По его словам, у 1582 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. 170 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 91.

Он особенно отметил тот факт, что количество выписавшихся за минувшие сутки пациентов превысило число поступивших на лечение: выписались 188 человек, поступили — 176, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что почти 20 тыс. пациентов с ОРВИ проходят лечение на дому и находятся под наблюдением медиков в столице.