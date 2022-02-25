В Ельцин Центре призвали прекратить военную операцию РФ на Украине

Ельцин Центр в Екатеринбурге призвал власти РФ прекратить военную операцию на Украине. В организации напомнили, что в 1991 году Россия и Украина сделали совместный выбор отказаться от наследия СССР. Пост появился в Instagram-аккаунте центра.

24 февраля 2022 года наша страна приняла решение провести специальную военную операцию в Украине. В 1991 году Россия и Украина сообща сделали выбор своей судьбы — отказавшись от наследия СССР, — говорится в сообщении.

Спустя 30 лет, как добавляется в публикации, две страны оказались по разные стороны баррикад. В организации такое положение дел назвали немыслимой бедой и для украинцев, и для россиян.

Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия, — заключили в организации.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Он призвал россиян выйти на митинги против войны. Украинский лидер также призвал западные государства закрыть воздушное пространство страны и ввести «немедленные санкции» против России.