В «Единой России» стартовали праймериз

В «Единой России» начались праймериз для определения сильнейших кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
Предварительное голосование
В этом году свои кандидатуры на предварительное голосования выдвинули более 7,6 тысячи человек, из них зарегистрировали около 5,6 тысячи человек. В основном это представители бизнеса и волонтёрства, медики, сотрудники образовательной сферы и культуры.
Итоги праймериз подведут 1 июня, а окончательные списки кандидатов партия утвердит на съезде 19 июня.
Ранее Евгений Попов, который ведёт программу «60 минут» на телеканале «Россия 1», пообещал бороться за увеличение зарплат и пенсий, если его выберут депутатом Госдумы. Журналист объявил о намерении баллотироваться на выборы.
До этого секретарь регионального отделения ЕР в Ивановской области Сергей Низов рассказал, что бывшую солистку российской группы «Тату» Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз «Единой России».