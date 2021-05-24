В «Единой России» стартовали праймериз

https://static.news.ru/photo/98994ea8-bc91-11eb-8668-96000091f725_660.jpg Фото: er_ru/vk.com

В «Единой России» начались праймериз для определения сильнейших кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Предварительное голосование продлится до 30 мая. Принять в нём участие могут пользователи портала госуслуг. В качестве выборщиков уже зарегистрировались более шести миллионов человек. Стать одним из них можно с помощью специального сайта до 28 мая.

В этом году свои кандидатуры на предварительное голосования выдвинули более 7,6 тысячи человек, из них зарегистрировали около 5,6 тысячи человек. В основном это представители бизнеса и волонтёрства, медики, сотрудники образовательной сферы и культуры.

Итоги праймериз подведут 1 июня, а окончательные списки кандидатов партия утвердит на съезде 19 июня.

Ранее Евгений Попов, который ведёт программу «60 минут» на телеканале «Россия 1», пообещал бороться за увеличение зарплат и пенсий, если его выберут депутатом Госдумы. Журналист объявил о намерении баллотироваться на выборы.

До этого секретарь регионального отделения ЕР в Ивановской области Сергей Низов рассказал, что бывшую солистку российской группы «Тату» Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз «Единой России».