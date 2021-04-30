Экс-солистка «Тату» поучаствует в праймериз «Единой России»

https://static.news.ru/photo/3abce3a6-a9b5-11eb-a252-96000091f725_660.jpg Юлия Волкова Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Бывшую солистку российской группы «Тату» Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз «Единой России», рассказал ТАСС секретарь регионального отделения ЕР в Ивановской области Сергей Низов.

Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В этот день пройдут выборы в Государственную думу, а также региональные и муниципальные голосования.

Оргкомитет утвердил кандидатуру [Юлии] Волковой для участия в праймериз [«Единой России»], — отметил Низов.

По его словам, утверждение исполнительницы прошло единогласно, так как «все поданные документы у неё в порядке». Он добавил, что региональный оргкомитет может аннулировать принятое решение, если Волкова не опубликует до 16 мая два ролика на портале «Предварительное голосование — 2021».

Мировую известность Волковой принесло участие в группе «Тату» вместе с Еленой Катиной. В 2003-м коллектив выступил на конкурсе «Евровидение» и занял третье место.

Ранее сообщалось, что депутат думы Осы (Пермский край, население около 20 тысяч человек) Армен Бежанян, известный россиянам по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», может принять участие в выборах в нижнюю палату Федерального собрания РФ.