В ЦИК предложили перенести день голосования на школьные каникулы

Единый день голосования лучше перенести на каникулы, поскольку примерно половина избирательных участков в России располагается в школах. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, сообщает «Российская газета».

Она отметила, что для реализации этой идеи следует «привести к единому знаменателю даты школьных каникул».

Например, неделя в октябре или в апреле. Это моё предложение, надеюсь, когда-нибудь его услышат, — сказала глава ЦИК.

Она также отметила, что пока альтернативы размещению избирательных участков в школах нет. По её словам, найти большое количество других помещений под участки практически невозможно. Кроме того, россияне привыкли к возможности голосовать в школах.

Единый день голосования в России приходится на третье воскресенье сентября. В 2021 году выборы продлятся с 17 по 19 сентября. Такое решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. Памфилова заявила, что трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации, поскольку гарантирует безопасность и удобство для избирателей.