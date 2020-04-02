В Челябинской области заключённые начнут шить многоразовые маски

https://static.news.ru/photo/8fa623ea-74c4-11ea-9408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Отбывающие наказание в челябинских колониях займутся изготовлением многоразовых масок для защиты от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

По его словам, заключённые уже получили заказ на четыре тысячи изделий. При этом,как рассказал Текслер, сейчас в Челябинской области подтверждён 21 случай заражения COVID-19.

Держим ситуацию на постоянном контроле, — приводит слова Текслера РИА Новости.

При этом на базе регионального минздрава со 2 апреля начал работать оперативный штаб. Он мониторит ситуацию по наличию средств индивидуальной защиты и перераспределяет их по медицинским учреждениям.

К четвергу в России уже 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек выздоровели и выписались из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома. 30 пациентов стали жертвами COVID-19. Больше всего заболевших в Москве - 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.

Как писал NEWS.ru, ранее вирусолог рассказал, когда коронавирус в России может достигнуть пика.