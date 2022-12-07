В Центре по борьбе со СПИДом призвали больше рассказывать о презервативах

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В России следует уделять больше внимания проблеме просвещения населения в вопросах, касающихся причин распространения ВИЧ-инфекций, в частности, чаще людям напоминать о презервативах, рассказал «Радио 1» сотрудник центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин. По его словам, также имеет смысл заняться нравственным воспитанием россиян.

Наркоманы есть, внутривенное употребление наркотиков есть, презервативы народ не использует. Многие специалисты, которые занимаются профилактикой вич-инфекций, считают, что нужно больше внимания уделять нравственному воспитанию и не забывать говорить о таких вещах, как использование презервативов, — заявил Юрин.

Эксперт заявил, что из-за развития медицины число пациентов с ВИЧ в России снижается. При этом издание добавило, что по итогам 2021 года Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения этого заболевания.

Эпидемиолог Вадим Покровский ранее сообщил, что за восемь месяцев этого года число новых пациентов с ВИЧ в федеральном регистре составило 40 тысяч человек при общем количестве 1,1 млн россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом. По его оценке, к концу года прирост может достигнуть значений минимум 60 тысяч человек, в том числе за счет беженцев и пациентов из присоединенных регионов.