https://static.news.ru/photo/f1711146-3083-11ea-b59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снята основная часть перекрытий и ограничений движения транспорта в центре Москвы. Они вводились в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество».

Открыты участки на Тверской, Моховой, в Театральном проезде и другие переулки. Остаются перекрытыми: Ильинка, Большой и Малый Черкасские переулки, Соймоновский проезд, а также Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка, сообщает ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Открытые участки:

- ул. Тверская (от Тверского бул. до ул. Моховая);

ул. Моховая (от ул. Воздвиженка до ул. Моховая);

Театральный пр. (от ул. Охотный Ряд до ул. Петровка);

- ул.Варварка. — ЦОДД (@gucodd) 6 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством и призвал их отказаться от комфорта и не ставить собственное благополучие на первое место.