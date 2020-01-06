Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снята основная часть перекрытий и ограничений движения транспорта в центре Москвы. Они вводились в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество». 

Открыты участки на Тверской, Моховой, в Театральном проезде и другие переулки. Остаются перекрытыми: Ильинка, Большой и Малый Черкасские переулки, Соймоновский проезд, а также Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка, сообщает ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством и призвал их отказаться от комфорта и не ставить собственное благополучие на первое место.

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