Губернатор Белгородской области: семь домов в регионе повреждены снарядами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семь жилых домов в регионе были повреждены снарядами, прилетевшими со стороны Украины, сообщается на сайте администрации области. Гладков также отметил, что жильцы повреждённых домов были переселены в гостиницы.

Провели ревизию нанесённых повреждений. Всего повреждено семь домов, ещё в нескольких домах небольшие повреждения во дворах. Жильцы ряда повреждённых домов переселены в гостиницы Белгорода. Будем помогать восстанавливать дома — ряд представителей белгородского бизнеса уже предложили свою помощь. Людей не бросим, — заявил губернатор.

Региональное МЧС ранее опровергло разрушения из-за снарядов в Белгородской области. Характер зафиксированных шести случаев разрушений не установлен, но это не снаряды, заявили в ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал, что на границе региона с Украиной произошла перестрелка, никто не пострадал. Отмечается, что строения не разрушены. Он не уточнил, кто участвовал в столкновении и связано ли это со спецоперацией России на Украине.