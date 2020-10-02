В Башкирии грибники нашли истощённого медведя в клетке

https://static.news.ru/photo/04754ff6-04ae-11eb-93ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: karaidel.rbsmi.ru

Группа грибников в Башкирии наткнулись в лесу на небольшую клетку с медведем. Зверь выглядел истощённым и измождённым.

В лес в Ишимбайском районе для проверки полученной информации выехали сотрудники Министерства природы, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Специалисты выехали на место, чтобы выяснить подробности ситуации с медведем. Результаты проверки сообщим позднее, — рассказали в ведомстве.

Волонтёры отметили, что медведь живёт там уже более 10 лет, однако в последнее время от сильно отощал, так как хозяйке нечем его кормить. Ему достаются подачки от местных жителей. Отмечается, что рядом жил ещё один медведь, однако он недавно умер от голода.

Представители полиции отказались забрать зверя, так как все зоопарки и питомники в данный момент переполнены, отмечают местные жители.

Ранее NEWS.ru писал, что в МЧС дали советы о том, как вести себя при встрече с медведем в дикой природе.