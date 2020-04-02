В Барнауле женщина с COVID-19 родила ребёнка без коронавируса

https://static.news.ru/photo/52b55a08-7575-11ea-aadf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У новорождённого ребёнка женщины, у которой диагностирован коронавирус, барнаульские врачи не обнаружили никаких следов COVID-19.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова. По её словам, роды прошли в роддоме городской больницы № 11 Барнаула. У ребёнка результаты теста на коронавирус отрицательные, передаёт РИА Новости.

Ребёнок находится в реанимационном блоке, результаты теста мы получили, он отрицательный, на десятый день тест будет взят повторно, — сообщила Долгова в ходе пресс-конференции, проходившей онлайн.

Она подчеркнула, что за новорожденным беспрерывно присматривают врачи и медперсонал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская компания «ДНК-Технология» зарегистрировала новую тест-систему по диагностике коронавируса.