В Барнауле женщина с COVID-19 родила ребёнка без коронавируса

У новорождённого ребёнка женщины, у которой диагностирован коронавирус, барнаульские врачи не обнаружили никаких следов COVID-19.
Об этом сообщила заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова. По её словам, роды прошли в роддоме городской больницы № 11 Барнаула. У ребёнка результаты теста на коронавирус отрицательные,
Ребёнок находится в реанимационном блоке, результаты теста мы получили, он отрицательный, на десятый день тест будет взят повторно, — сообщила Долгова в ходе пресс-конференции, проходившей онлайн.
Она подчеркнула, что за новорожденным беспрерывно присматривают врачи и медперсонал.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская компания «ДНК-Технология» зарегистрировала новую тест-систему по диагностике коронавируса.
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