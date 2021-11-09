В АТОР рассказали, кто поедет отдыхать в Египет

Открытие чартерных рейсов в Египет позволит снизить стоимость авиабилетов, расширит географию полётов и увеличит предложение доступных пакетных туров. Туристов привлекает в этом направлении недолгий перелёт, тёплое море и широкий спектр развлечений, связанный с подводным миром. Об этом NEWS.RU заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Египет — это страна про море, про фантастический подводный мир. Это дайвинг, снорклинг и так далее. Туристы, которые ставят своей целью отдых зимой в стране, куда не так долго лететь, куда летают чартерные рейсы, могут найти отель под свой бюджет. Единственное, что немножко сдерживало Египет — это дорогая перевозка, — сказал Горин.

Он отметил, что возобновление чартерных рейсов из России в Египет будет способствовать снижению стоимости авиабилетов на 10-20%, а также расширит географию полётов из регионов. Горин подчеркнул, что благодаря чартерам увеличится предложение пакетных более доступных туров в страну. По его словам, сейчас стоимость недельного тура в Египет на двоих в основном зависит от уровня отеля и варьируется от 60 до 300-400 тысяч рублей. При этом на ближайшие две недели рейсы заполнены.

Россия 9 ноября возобновила чартерные рейсы на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Ранее большинство российских авиакомпаний открыли регулярное авиасообщение с этими направлениями. О планах на чартерные полёты заявили, в частности, Smartavia и Royal Flight.

Авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера в результате теракта над Синайским полуостровом, где погибли 224 человека. В 2018 году были возобновлены полёты в Каир, при этом регулярное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом восстановили лишь в августе 2021 года.