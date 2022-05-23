В Астраханской епархии не поверили, что сбивший девушку священник был пьян Глава пресс-службы Астраханской епархии иеромонах Игорь: священник Михаил Пристая не мог быть пьян в момент ДТП

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Священник Михаил Пристая, сбивший девушку на пешеходном переходе в Астрахани, не мог быть пьяным, возразил руководитель пресс-службы Астраханской епархии иеромонах Игорь (Добродеев). В разговоре с «Газетой.Ru» он объяснил, что батюшка ехал со службы или на неё.

Прежде всего мы сопереживаем случившейся трагедии. Молимся, чтобы девушка поправилась. Сейчас идёт расследование. Конечно, это искажение информации, что батюшка был пьян. Нужно понимать, что утром в воскресный день совершается служба. Батюшка ехал на службу или возвращался с неё. Откуда взяли эту информацию, что он был пьян, я не понимаю. Случилось несчастье, одним словом. Ответственный будет иметь ответ перед законом. Закон есть закон, — сказал иеромонах Игорь.

ДТП с участием священника случилось на Началовском шоссе в Астрахани. По данным правоохранителей, за рулем внедорожника, сбившего на пешеходном переходе девушку 1999 года рождения, был 70-летний местный житель. По свидетельству очевидцев, представитель РПЦ, предположительно, был пьян. Пострадавшая госпитализирована.

Судя по видео с камер наблюдения, девушку на скорости сбил темный кроссовер, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. После того как пострадавшая упала на асфальт, мужчина подошел к ней, прежде сняв рясу священника.