В Астрахани священник на внедорожнике сбил девушку на зебре

МВД России / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Началовском шоссе в Астрахани произошло ДТП с участием священника, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по Астраханской области. По данным правоохранителей, за рулем внедорожника, сбившего на пешеходном переходе девушку 1999 года рождения, был 70-летний местный житель. По свидетельству очевидцев, представитель РПЦ, предположительно, был пьян. Пострадавшая госпитализирована.

Согласно видео с камер наблюдения, девушку на скорости сбил темный кроссовер, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. После того как пострадавшая упала на асфальт, мужчина подошел к ней, прежде сняв рясу священника.

Позже в Астраханской епархии подтвердили факт ДТП, добавив, что будет проведено соответствующее расследование.

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