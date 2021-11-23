В Анапе разыскивают стрелявшего в воздух правонарушителя

Сотрудники полиции разыскивают участника конфликта в Анапе, который во время ссоры выстрелил из травматического оружия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ходе конфликта между местными жителями одним из участников был осуществлён выстрел в воздух из травматического оружия, после чего он скрылся. В данный момент полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление места нахождения злоумышленника, — говорится в сообщении.

11 ноября в Сергиевом Посаде между нетрезвыми сотрудником ГИБДД и его дочерью произошёл конфликт, в результате чего мужчина выстрелил в голову девушки из травматического пистолета. После она была госпитализирована, ей провели операцию.

Сотрудниками СК нападавшему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, его также уволят из органов. Он арестован.