В аэропортах Москвы задержали и отменили более 180 рейсов

Более 180 рейсов задержаны или отменены в преддверии Нового года в трёх аэропортах Москвы. Встречать праздник в столице придётся больше всего пассажирам, собиравшимся улететь из Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Яндекс.Табло».

Агентство отмечает , что в Шереметьево отменили 160 рейсов, ещё четыре задержали. Немногим лучше ситуация в других аэропортах. Так, в Домодедово восемь рейсов задержаны и пять отменены, а во Внуково один рейс задержан, три отменены.

Ранее стало известно, что сотни пассажиров не могут вылететь из питерского аэропорта Пулково из-за массовых задержек рейсов. В связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными снегом и низовой метелью, задержано около 20 рейсов.

Службы аэропорта делают всё возможное для поддержания в работоспособном состоянии взлётно-посадочных полос. Часть вылетов также задержана из-за позднего прибытия авиалайнеров в аэропорт.