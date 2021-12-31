В аэропортах Москвы задержали и отменили более 180 рейсов

Более 180 рейсов задержаны или отменены в преддверии Нового года в трёх аэропортах Москвы. Встречать праздник в столице придётся больше всего пассажирам, собиравшимся улететь из Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Яндекс.Табло».
Агентство
Ранее стало известно, что сотни пассажиров не могут вылететь из питерского аэропорта Пулково из-за массовых задержек рейсов. В связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными снегом и низовой метелью, задержано около 20 рейсов.
Службы аэропорта делают всё возможное для поддержания в работоспособном состоянии взлётно-посадочных полос. Часть вылетов также задержана из-за позднего прибытия авиалайнеров в аэропорт.