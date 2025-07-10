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10 июля 2025 в 17:00

Ужин за 20 минут! Беру картошку и краковскую колбасу: вкуснота на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Краковская колбаса с картошкой — хрустящий ужин за 15 минут! Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. Всего два основных ингредиента, минимум усилий — и на столе ароматное блюдо с хрустящей корочкой и насыщенным вкусом.

Берем 4 средние картофелины, тщательно моем и очищаем от кожуры. Натираем на крупной терке — именно так получается идеальная текстура. Чтобы убрать лишний крахмал, промываем под холодной водой и хорошенько отжимаем через марлю или просто руками. Добавляем щепотку соли и черного перца по вкусу.

250 г краковской колбасы нарезаем тонкими кружочками — около 3–4 мм толщиной. В сковороду наливаем 2–3 ст. л. растительного масла, разогреваем на среднем огне. Сначала выкладываем колбасу — обжариваем 2–3 минуты с каждой стороны, пока не появится аппетитная румяная корочка. Вынимаем шумовкой, оставляя ароматное масло в сковороде.

В это же масло выкладываем подготовленную картошку. Распределяем ровным слоем и не трогаем 4–5 минут — нужно дать образоваться хрустящей корочке. Затем перемешиваем и жарим еще 5 минут. Возвращаем в сковороду колбасу, добавляем мелко нарезанный лук (1 шт.), если любите. Готовим вместе еще 2–3 минуты.

Секрет вкуса — в финальных штрихах. За минуту до готовности выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока, посыпаем щепоткой паприки и рубленой зеленью. Подаем сразу же, пока хрустит картошка! Отлично сочетается со сметаной или свежими овощами.

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картофель
кулинария
продукты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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