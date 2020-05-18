Услуга выплаты детям стала самой популярной с открытия портала госуслуг

https://static.news.ru/photo/f34b96a8-2dae-11ea-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минкомсвязь сообщила о получении более 7 млн запросов на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет. Эта услуга стала самой популярной на портале госуслуг с момента запуска сервиса в 2009 года.

В среднем каждую минуту пользователи заполняли полторы тысячи заявлений, в пиковые моменты этот показатель достигал трёх тысяч. Люди начнут получать деньги с 1 июня, отправить запрос можно до 1 октября. Ребёнок должен иметь гражданство России.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил президенту Владимиру Путину письмо с предложениями по совершенствованию программы выплат. По его мнению, материальную помощь в размере 10 тысяч рублей необходимо предоставить на всех детей — от младенческого возраста до 18 лет.

Аналогичная мера содержится и в программе «5 шагов для России», озвученной оппозиционером Алексеем Навальным. Помимо выплат по 10 тысяч на всех детей политик также потребовал начислить каждому взрослому россиянину по 20 тысяч, а также оказать поддержку среднему и малому бизнесу.

На государственном портале «Российская общественная инициатива» петиция с программой Навального набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей.