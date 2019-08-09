Фото: Сергей Булкин/News.ru

Она скончалась после болезни вечером 9 августа. Анна Афанасьева работала в издательском доме с 1993 года.

Коллеги отмечают, что представить без неё газету практически невозможно, пишет «Коммерсант».

По словам руководителя группы иностранной информации Николая Зубова, Афанасьева была «гением места» для издания и «его ангелом-блюстителем».

Она занималась выпуском «Ъ», она делала его лучше. Иногда казалось, что именно она и есть «Ъ». Она работала до последнего. И мы до последнего верили, что вот, вернётся на своё место в зале редколлегий, а оттуда — на своё место на выпуске. И будет все хорошо, — сказал он.

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