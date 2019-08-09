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Участники согласованного митинга на проспекте Сахарова после его завершения начали несанкционированную акцию протеста в районе Китай-города и перекрыли движение на улице Маросейка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.

Движение по Маросейке перекрыто от Китай-города в сторону Садового кольца. Вдоль дороги выстроились сотрудники ОМОНа. После попытки участников несогласованной акции протеста перекрыть Лубянский проезд полицейские начали задержания. Некоторые из митингующих...