Умер советский разведчик Георгий Санников

Фото: svr.gov

Георгий Санников

На 94-м году жизни умер советский разведчик Георгий Санников, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов. Санников в начале 1950-х годов активно участвовал в ликвидации националистического подполья на Украине, затем работал в ФРГ.

Сегодня не стало прекрасного человека — Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал, — сказал Иванов.

Санников также был членом Союза писателей России, участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодежи. Активно выступал в средствах массовой информации.

5 декабря на 85-м году жизни скончался журналист-международник Борис Калягин. С 2004 года он работал в Высшей школе экономики. В 1974–1976 годах был заместителем главного редактора программы «Время», в 1981–1988 годах работал заведующим бюро телевидения и радио в США, а в 1993–1996 был заместителем директора телеканала «Останкино».