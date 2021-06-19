Уловки супермаркетов: экономист рассказал, как не делать лишних покупок

https://static.news.ru/photo/ea9af69a-d15c-11eb-b1c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Про какие уловки торговых сетей надо помнить, отправляясь за покупками, как не приобрести лишнего и ненужного, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По словам экономиста, одна из основных целей торговых заведений — убедить покупателей , что они совершают очень выгодные покупки. Для этих целей проводятся так называемые акции, которые таковыми, по сути, не являются.

На самом деле продавцы изначально выставляют наиболее актуальный товар с максимально возможным ценником, проводя некую психологическую подготовку покупателя, подводя его к приобретению этого товара.

И тут наступает счастливый момент, когда цену снижают. Тогда у человека срабатывает спусковой крючок: он давно хотел это купить, но было дороговато, а сейчас цены сбросили, самое время покупать, — рассказал Беляев.

По словам эксперта, именно по такому принципу строятся, например, предпраздничные распродажи, когда магазины специально повышают цены, а после возвращают их на предпраздничный уровень, обозначая таким образом скидку в 20–30 процентов.

Также магазины могут устраивать акции с бесплатными подарками за покупку. Однако экономист напоминает, что ничего бесплатного не бывает.

Если вы купили товар со скидкой, то уже заплатили и за него, и частично за товар, который вам дают в виде подарка. Причём в виде подарка вам дают, как правило, что-то неликвидное, то есть то, что нельзя продать никаким другим образом, — подчеркнул эксперт.

Также периодически торговые сети устраивают распродажи товаров, которые не могут реализовать. Если речь идёт о продуктах питания, то радикальный сброс цен говорит, скорее всего, о скором истечении срока годности.

Михаил Беляев призвал граждан всегда думать о том, действительно ли им нужен конкретный товар, а если да, то нужен ли он по предлагаемой цене.

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