Украшаем дорожки в саду: эти цветы идеально смотрятся вдоль тропинок

Дорожки в саду легко превратить в украшение участка, если правильно подобрать растения. Цветы вдоль тропинок создают уют, обрамляют пространство и радуют глаз с весны до осени.

Лучше всего подойдут невысокие и нерасползающиеся многолетники. Герань, лаванда, ясколка и обриета образуют пышные кромки и красиво смотрятся в любое время. Для ярких акцентов подойдут алиссум, петунии и бархатцы. Чтобы дорожка выглядела аккуратно, стоит избегать растений с агрессивной корневой системой или склонностью к самосеву. А при желании создать тенистый уголок вдоль дорожки можно посадить хосту, астильбу или папоротники.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.