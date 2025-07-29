Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 14:53

Украшаем дорожки в саду: эти цветы идеально смотрятся вдоль тропинок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дорожки в саду легко превратить в украшение участка, если правильно подобрать растения. Цветы вдоль тропинок создают уют, обрамляют пространство и радуют глаз с весны до осени.

Лучше всего подойдут невысокие и нерасползающиеся многолетники. Герань, лаванда, ясколка и обриета образуют пышные кромки и красиво смотрятся в любое время. Для ярких акцентов подойдут алиссум, петунии и бархатцы. Чтобы дорожка выглядела аккуратно, стоит избегать растений с агрессивной корневой системой или склонностью к самосеву. А при желании создать тенистый уголок вдоль дорожки можно посадить хосту, астильбу или папоротники.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

цветы
сады
растения
дачи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как обидно»: Губерниев отреагировал на серебро Шлейхера и Тернового
В Госдуме предложили распространить одну выплату на всю Россию
Военный вертолет рухнул в реку
Эндокринолог раскрыла неожиданную опасность хронического недосыпа
Житель Екатеринбурга раскрыл подробности обрушения офисного здания
В Госдуме заявили, что мораторий на смертную казнь России навязал Запад
Названа причина обрушения офисного здания в Екатеринбурге
Россия пригрозила Норвегии мерами за отказ от соглашения 1976 года
На Украине планируют отменить монеты одного номинала
В МИД России отреагировали на решение Норвегии по ограничению рыболовства
Пожар в строящейся московской многоэтажке попал на видео
Известный португальский футболист подал документы на российскую визу
Появились кадры последствий обрушения здания в Екатеринбурге
Сафронов объяснил, почему россияне невзлюбили скульптуру на Болотной
Политтехнолог объяснил, как США могут сместить Зеленского
США дали отсрочку от нефтяных санкций российско-сербской компании
Как выбрать авиарейс, чтобы не застрять в аэропорту: советы экспертов
«Не от большого ума»: Прохор Шаляпин высказался об известном психологе
Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск
Названа альтернатива «заморозке» цен на продукты
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски
Общество

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.