Украину уличили в наборе наемников в Южной Америке Военный аналитик Дандыкин сообщил о поисках наемников для ВСУ в Южной Америке

Фото: МО РФ

Украина ищет наемников, которые согласятся воевать на ее стороне, в Южной Америке, в этом ей помогает НАТО, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, которые приводит URA.RU, новые военнослужащие необходимы Киеву, поскольку мобилизационный запас может иссякнуть.

Они сейчас лихорадочно ищут наемников по всему свету, в том числе в Латинской Америке. Надо лапы кверху поднимать. Мобилизационный ресурс Украины иссякнет. Если не в этом году, но обязательно будет. Они же о них (о людях) не думают, и ресурс окажется не бесконечным, — считает капитан первого ранга запаса.

Наемник из Австралии, воюющий на стороне Киева, ранее заявил о произволе и некомпетентности командиров Вооруженных сил Украины. По его данным, за попытку уехать украинские командиры угрожали иностранным солдатам тюрьмой.

Ранее британский наемник Гарри Роу, воющий на стороне Украины, рассказал газете Times о перестрелке с российскими военными на одном из островов на реке Днепр. По его словам, один из соотечественников во время перестрелки был готов сдаться в плен, позже его пришлось отправить домой. Это произошло после того, как часть разведывательной группы, в которую входили британские, американские и австралийские наемники, оказалась застигнутой врасплох, уточнил Роу.