Times: британский наемник на Украине был готов сдаться в плен

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский наемник Гарри Роу, воющий на стороне Украины, рассказал газете Times о перестрелке с российскими военными на одном из островов на реке Днепр. По его словам, один из соотечественников во время перестрелки был готов сдаться в плен, позже его пришлось отправить домой.

Издание рассказало, что часть разведывательной группы, в которую входили британские, американские и австралийские наемники, оказалась застигнутой врасплох на острове посреди Днепра. Роу уверяет, что российские солдаты бросили в дом, где находились наемники, газовые и дымовые гранаты. Спасаясь от дыма, наемники покинули помещение через крышу и отступили к побережью. Там раненых поместили на катера и отправили в больницу.

Дымовые и газовые гранаты запороли им легкие, — пояснил Роу.

Газета отмечает, что во время перестрелки один из британских наемников свернулся калачиком и готовился сдаться российской стороне.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удар оружием морского базирования по академии ВСУ во Львове, где находилось большое число польских и немецких наемников. По его словам, все располагавшиеся там подразделения иностранных бойцов были уничтожены.