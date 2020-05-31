Украинские оппозиционеры не видят восстановления страны без России

https://static.news.ru/photo/7b221010-a33f-11ea-9fb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Украина не может восстановиться до своего прежнего уровня без поддержки России и других стран СНГ, сообщил депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко.

Ранее статью с таким выводом опубликовала депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская. Как сообщает Nation News, с ней согласен и Журавко, давший интервью изданию.

Украина скоро останется голая и босая. Без помощи России ни о каком восстановлении даже не стоит и говорить. Украина сама не восстановится никогда, даже через 50–100 лет, — сообщил Журавко.

Он добавил, что между Россией и Украиной были налажены крепкие кооперационные связи, которые были оборваны. Россия во многих промышленных отраслях сегодня ушла далеко вперёд, а Украина осталась на уровне 2014 года.

Журавко считает, что только восстановление дружественных отношений между государствами помогут восстановить украинский ВПК. Но Запад этого не позволит.

Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский должен признаться согражданам, что намерен ввести налоги на всё, что есть в стране. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович. Политик отметил, что президентская партия «Слуга народа» уже внесла законопроект о введении налогов для украинцев, работающих за границей, также готовятся налоги «на коронавирус», «на войну» и «на культуру».