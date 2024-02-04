Украинец отнял квартиру? Почему в Москве многодетная семья жила в подъезде

Фото: t.me/moscowproc

Женщина с тремя несовершеннолетними детьми поселилась в подъезде жилого дома на Тагильской улице в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Какие подробности известны?

Москвичка разместила в подъезде мебель, вещи и предметы первой необходимости. Ведомство проводит проверку.

«Женщина с тремя несовершеннолетними детьми временно разместилась в подъезде жилого дома на улице Тагильской, расположив там мебель, вещи и предметы первой необходимости. Установление всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав — на контроле в прокуратуре», — уточняется в сообщении.

Почему женщина осталась без жилья

По данным Telegram-канала SHOT, москвичка, поселившаяся в подъезде жилого дома у дверей своей квартиры вместе с тремя несовершеннолетними детьми, ранее сдала это жилье на шесть месяцев. Женщина получила за аренду 1,2 млн рублей и съехала в квартиру в Подмосковье, однако из арендованного жилья ее выселили вместе детьми и животными.

Когда женщина вернулась к себе в квартиру, арендаторы потребовали деньги обратно. В противном случае они отказались съезжать. Вырученные средства к тому моменту 48-летняя москвичка уже потратила, поэтому решила проблему таким образом, пишет SHOT.

В соцсетях она представляется «счастливой матерью шестерых детей» и «перинатологом-остеопатом». Женщина утверждает, что училась в США и приняла порядка 3000 успешных родов.

Фото: t.me/moscowproc

Кто был квартирантом и почему так вышло

Telegram-канал SHOT сообщил, что квартирант, на пороге которого поселилась собственница с детьми и животными, заявил на нее в полицию. По его словам, его пытаются незаконно выселить из арендованного за 1,2 млн жилья. При этом многодетная мать утверждает, что ее из квартиры буквально выжил беженец с Украины, который сидит под домашним арестом за кражу.

«Как рассказала нам Елена, она познакомилась с квартирантом на суде, где ему избирали меру пресечения по 158-й статье. Говорит, стало жалко мужчину, у которого четверо детей. Тогда они договорились, что женщина сдаст ему свою квартиру с дизайнерским ремонтом в ЖК „Сиреневый парк“ на Тагильской. Составили расписку о передаче 1,2 млн за аренду на полгода», — пишет SHOT.

Тогда, по данным канала, женщина решила забрать своих четырех детей (у нее, по информации источника, 8-летняя дочь, 10-летние мальчики-двойняшки и 28-летний сын-инвалид), собаку, котов и вместе с мужем переехать в более дешевую съемную квартиру в Подмосковье. Однако 3 февраля семья вернулась назад, так как их выгнали из арендованного жилья из-за питомцев и сына-инвалида.

«А когда квартирант не пустил их домой, те поселились в подъезде вместе с мебелью. Теперь Елена уверяет, что арендатор незаконно подселил в ее квартиру еще 10 человек и должен съехать. Квартирант же покинуть жилье не может, потому что указал этот адрес для домашнего ареста. Сейчас семью перевезли в социальный центр в Крылатском. Елена оставаться там не хочет, так как дети находятся слишком далеко от своей школы, и там нет плиты готовить на многодетную семью. Проверку проводят сотрудники полиции и московской прокуратуры», — уточнил канал.

Где сейчас находится семья

3 февраля появилась информация о том, что женщину с тремя детьми, которые жили в подъезде дома на Тагильской улице в Москве, поселили в социальной гостинице. Об этом сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Она подчеркнула, что сейчас семья обеспечена всем необходимым и находится в безопасности.

«На текущий момент женщина размещена вместе с детьми в социальной гостинице. Семья обеспечена всем необходимым. Личные вещи и домашние животные вывезены и находятся под присмотром», — объяснила Ярославская.

По ее словам, ситуация, в которой оказалась семья, является следствием финансовой безграмотности и юридической некомпетентности мамы. Ярославская также заявила, что женщине окажут необходимую поддержку, для того чтобы она и дети как можно скорее вернулись домой.

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили РИА Новости, что многодетная семья будет проживать в социальном центре в комфортных условиях. Когда решится вопрос с арендой квартиры, им помогут с переездом и окажут помощь с детьми.

«Мы будем оставаться с семьей на связи и помогать в решении бытовых и юридических вопросов. В настоящее время родители получают все выплаты и льготы от города», — отметили собеседники агентства.

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